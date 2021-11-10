РИАМО - 10 ноя. Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин заявил, что больше не намерен обсуждать отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе национальной команды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Свою позицию Карпин высказал на пресс-конференции, прошедшей перед игрой сборной с командой Кипра.

«В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите — спрашивайте меня про это, хотите — нет. Это уже ваши проблемы», — сказал наставник.

Ранее форварда питерской команды включили в состав сборной. Он должен был принять участие в матчах квалификации к чемпионату мира в Катаре, однако от приглашения в сборную Дзюба отказался. Без его участия российские футболисты дважды одержали победу и стали лидерами турнирной таблицы группы H.