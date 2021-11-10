РИАМО - 10 ноя. В Ногинске благоустроили набережную, там появился живописный прогулочный маршрут вдоль реки Клязьмы. В 2020-м этот проект победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«До благоустройства здесь был настоящий пустырь. Теперь - комфортная, современная набережная, которая станет одним из главных и любимых мест отдыха жителей и гостей города», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Набережная связала историческую часть города со всеми крупными общественными пространствами и культурными объектами. На ней есть разные по функционалу и характеру участки: «Набережная центрального рынка» и «Набережная 60-летия Октября».

Был благоустроен участок длиной 750 м. Вдоль реки появились пешеходные дорожки из террасной доски, смотровые площадки, велодорожка. Возле воды установили деревянный амфитеатр, удобные пирсы. На набережной появились малые архитектурные формы, детская игровая зона, автомобильная парковка.

Берег был укреплен габионами. Кроме того, установили новую систему уличного освещения, выполнили озеленение.