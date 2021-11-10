РИАМО - 10 ноя. Ближе к полуночи 11 ноября в столицу придет атмосферный фронт, который принесет умеренный снегопад, ветер, метель и кратковременное ухудшение видимости, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«При этом атмосфера «перевернется с ног на голову». В то время, когда у земли воздух успеет остыть до 0 - минус 2 градусов, то на высоте, в слое от 1 до 2 км, сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до плюс 1 - плюс 3», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Затем начнется дождь, влага будет замерзать, долетая до земли. Все покроется тонкой коркой.

В 2 часам ночи этот фронт дойдет до Московской области. Он заденет Рузу, Истру, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный. А ближе к 4 часам утра пройдет по юго-западу и северо-западу области. Там ожидается выпадение ледяной крупы.

На дорогах может появиться гололедица. Утром вернется положительная температура, и лед растает.

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