РИАМО - 10 ноя. По словам кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Александра Пальмана, кашель является одним из самых распространенных поводов обращения пациентов в больницы, вызывать этот симптом могут более 50 различных заболеваний, в том числе болезни легких, лор-заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Все зависит от того, насколько кашель досаждает человеку. Если это мучительный кашель, не желающий проходить, то надо как можно быстрее обратиться к врачу. Если это небольшое подкашливание и человек представляет его причину, например, переболел какой-то инфекцией, то можно подождать месяц и больше при условии, что все имеет тенденцию к улучшению», - сказал пульмонолог.

Он отметил, что кашель не всегда провоцируется заболеваниями легких, зачастую люди испытывают этот симптом при болезнях носа, горла и ушей, а также при проблемах желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, чаще всего сопровождаемой изжогой.

Тем не менее, среди изученных обращений можно выделить 80% заболеваний, которые становились причиной затяжного кашля. В это число входят бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), патологии верхних дыхательных путей и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Врач добавил, что в случае, когда затяжной кашель сопровождается изжогой, диагноз с большой долей вероятности будет связан с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Однако пульмонолог подчеркнул, что чтобы диагностировать точную причину кашля, необходимо своевременно обратиться к врачу, потому что не имея специальных знаний человек не сможет отличить кашель, возникший вследствие затянувшейся простуды от кашля, свидетельствующего о серьезных болезнях и патологиях.