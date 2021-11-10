РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Пробка протяженностью почти 3 км образовалась в среду вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, на 19:15 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Институтскую улицу до поворота на улицу Поповку. Затор также образовался в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до поворота на шоссе Ильича, а на Щелковском шоссе - от 25 км до поворота на улицу Звездную.

Постоять придется и на Леоновском шоссе от Гидрогородка до станции Кучино, на Разинском шоссе, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря, а также на проспекте Ленина и ул. Советской в Балашихе, на ул. Пролетарская, Пионерская, Центральная, Чаплыгина в микрорайоне Железнодорожный.