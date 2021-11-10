РИАМО - 10 ноя. В Московской области продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. Число правообладателей, которых привлекли к административной ответственности за непроведение борьбы с сорняком, увеличилось до 4 265, а общая сумма начисленных штрафов превысила 488,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что региональные административные комиссии городских округов продолжают рассматривать материалы осмотров муниципального земельного контроля, начислять штрафы и привлекать подмосковных правообладателей частных земель к борьбе с опасным растением.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что выявление очагов борщевика и привлечение землевладельцев к ответственности продолжится до конца года.

Земельные инспекторы округов осмотрели более 11 тыс. земельных участков, на которых высок риск обнаружения борщевика, на 50% из них борщевик подтвердился.

Наибольшие суммы штрафов начислены на правообладателей Рузского городского округа – 215,3 млн рублей и Можайского округа – 66,6 млн рублей.