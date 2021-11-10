РИАМО - 10 ноя. ООО «СК СпортТехМонтаж» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказала от выполнения контракта по благоустройству лесопарка «Леонидовка» в Мытищах, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Ранее в антимонопольное ведомство обратилось МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства», чтобы внести сведения в отношении ООО «СК СпортТехМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству лесопарка «Леонидовка».

УФАС признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении фирмы - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «СК СпортТехМонтаж» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СК СпортТехМонтаж» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.