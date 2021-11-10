РИАМО - 10 ноя. Уголовное дело по подозрению в мошенничестве возбудили в отношении подмосковного застройщика после купли-продажи земли. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев разобрался в ситуации, дело было прекращено, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Сделка была совершена в 2014 году. Застройщик приобрел у группы лиц участок земли в округе Истра более чем за 500 млн рублей. Согласно условиям договора, выплаты производились поэтапно.

Спор возник в результате неисполнения продавцом принятых обязательств, повлекших неисполнение обязательств покупателем. Полиция несколько раз принимала решение об отказе в возбуждении дела, но осенью 2018 года его все-таки возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Решением Арбитражного суда Москвы застройщик был признан банкротом, открыто конкурсное производство.

«Налицо безосновательный перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость, препятствование предпринимательской деятельности и арбитражному судопроизводству через арест спорного земельного участка в контролируемом потерпевшим уголовном деле, не имеющем судебной перспективы в связи с отсутствием признаков какого-либо преступления», - объяснил Головнев.

Бизнес-омбудсмен вынес рассмотрение обращения на совместный прием с прокурором Московской области. Была проведена прокурорская проверка, выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с отсутствием состава преступления уголовное преследование застройщика прекращено.