РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Деревни Фенино, Дятловка и Пуршево подмосковной Балашихи вошли в президентскую программу по соцгазификации, в настоящий момент там полностью завершились работы по подключению к газу свыше 220 домов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе в президентскую программу «Социальная газификация» вошли 13 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. В 2021 году будут газифицированы 7 деревень. Сейчас работы продолжаются в деревнях Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово и Новый Милет, где проживают 555 человек.

Программа «Социальная газификация» предполагает подведение газа к 2907 населенным пунктам Подмосковья до конца 2022 года. В 2021 году голубое топливо проведут в 1113 деревень региона.⠀

На текущий момент более 25 тыс. жителей региона получили доступ к газу благодаря федеральному проекту. «Мособлгаз» газифицировал свыше 9 тыс. домовладений Подмосковья.