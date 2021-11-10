РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Реализацию приоритетных предложений жителей Балашихи планируют начать в 2022 году, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В совете депутатов Балашихи в режиме ВКС обсудили алгоритм и механизмы реализации наказов, которые вошли в программу партии «Единая Россия» «Подмосковье - территория перемен» по итогам выборов в Мособлдуму и Госдуму РФ. Ефимов, который также принял участие в онлайн-заседании, рассказал, что в период избирательной кампании в регионе было собрано свыше 780 тыс. предложений от жителей региона, по Балашихе - более 62 тыс.

«Все инициативы разделены на 3 уровня: первоочередные; наказы для включения в госпрограммы до 2026 года и муниципальные. В наказы первого уровня вошли 122 приоритетных мероприятия, в том числе по Балашихе: строительство центральной районной больницы, школы в ЖК «Леоновский парк», федеральной автодороги М-12 «Москва - Казань» и организация съезда с М-12 в районе Нового Милета, благоустройство Ольгинского лесопарка», - сказал Ефимов.

Он добавил, что реализация приоритетных предложений начнется уже в 2022 году.

Ефимов также призвал коллег активно включиться в работу по формированию программы инициативного бюджетирования на 2022 год и регионального закона о дополнительных мероприятиях. Данная программа формируется с участием региональных депутатов, по предложению местных депутатов и жителей.

По словам парламентария, в областном бюджете в 2022 году на ее реализацию предусмотрено 500 млн рублей. Инициативное бюджетирование также предусматривает софинансирование проектов из муниципального бюджета и средств граждан.

«По Балашихе уже поступил ряд предложений: установка памятного камня в сквере Победы в деревне Дятловка; организация буфета в столовой школы №10; приобретение оборудования и мебели для зрительного зала СДК «Радуга»; обустройство сквера ветеранов мкрн Южный, площадки для выгула собак в мкрн Железнодорожный, приобретение и установка малых архитектурных форм на детской площадке в мкрн Саввино», - пояснил Ефимов.

Все предлагаемые мероприятия разместят на портале «Добродел» для голосования и последующего рейтингового отбора.

Председатель совета депутатов округа Геннадий Попов поблагодарил Ефимова за разъяснения и пригласил на публичные слушания по проекту бюджета Балашихи на 2022 год. Они состоятся 15 ноября в 16:00 в актовом зале МФЦ.