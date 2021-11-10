РИАМО - 10 ноя. Прокуратура Центрального административного округа столицы контролирует ход проверки ДТП, которое случилось на проспекте Мира днем в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, в том числе 21-летняя предполагаемая виновница ДТП. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

СМИ сообщают, что в аварии пострадала также 65-летняя актриса Елена Сафонова.