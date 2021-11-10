РИАМО - 10 ноя. На территории Ленинского округа уже около 4 тыс. видеокамер подключены к системе «Безопасный регион», 1 тыс. из них установлена в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Камеры устанавливают в первую очередь в местах массового пребывания людей, в том числе зонах отдыха, детских садах и школах, торговых центрах, подъездах жилых домов. Камерами оснащают пешеходные переходы и перекрестки, в частности, подходы к учреждениям образования и социальным объектам.

В этом году акцент был также сделан на установку видеонаблюдения на школьных спортплощадках, участвующих в губернаторской программе «Открытый стадион».

«Максимальный охват видеонаблюдением общественных мест и социально значимых объектов - это залог безопасности наших жителей. С учетом их предложений вместе с правоохранительными органами в следующем году будет проработано подключение к системе «Безопасный регион» новых территорий», - сообщил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Он также уточнил, что в первую очередь внимание будет уделено подъездам МКД – в них установят свыше 400 камер, а также общественным пространствам: будет увеличена сеть видеонаблюдения в Расторгуевском парке и в сквере «Сосенки».