РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска с 15 по 17 ноября отключат газ в квартирах дома 16Б на улице Ленина в связи с плановыми работами по капремонту сетей газопотребления, сообщает теруправление администрации округа.

ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Жителей попросили во время проведения работ обеспечить работникам ООО «СпецГазСтрой» доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах.