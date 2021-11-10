РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 ноя. Все желающие 17 ноября смогут посетить мобильный офис АО «Мособлгаз» в деревне Козино подмосковного Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мобильный офис будет находиться около колодца в деревне Козино с 14:00 до 16:00.

В мобильном офисе можно будет получить всю необходимую информацию; подать заявку на подключение, в том числе и по программе социальной газификации; заключить договор на техобслуживание; подать документы о смене собственника.