РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Воспитанники центра детского творчества Подольска украсили своими рисунками подъезды домов в микрорайоне Кузнечики, в их копилке свыше 60 площадок, сообщается на сайте администрации округа.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» расположено в микрорайоне Кузнечики. В нем занимаются более 1,4 тыс. детей: 1221 человек – на бюджетной основе, 267 – на платной. В учреждении занимаются с детьми с различными способностями и уровнем подготовки, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Педагог Елена Кузнецова вместе со своими учениками реализует долгосрочный благотворительный проект «Пусть Кузнечики станут краше!». Ребята по согласованию с жителями украшают своими картинами подъезды (в их копилке уже более 60 площадок в различных домах в микрорайоне) и социальные объекты, к примеру, детская поликлиника Подольской районной больницы.

Записаться может любой ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. В центре действуют 5 направлений: художественное, техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное и социально-гуманитарное; 43 творческих объединения, работающих по 75 дополнительным общеразвивающим программам.