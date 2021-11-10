РИАМО - 10 ноя. В День сотрудника органов внутренних дел в Бескудниковском районе столицы появилось новое здание ОВД, его открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Столичный градоначальник поздравил полицейских с их профессиональным праздником, заявив о планах построить еще 13 таких отделов в разных районах города.

«Мы оказываем системную помощь Главному управлению внутренних дел по созданию достойных условий службы для сотрудников, прежде всего, на низовом районном уровне», — сказал мэр.

По его словам, за несколько последних лет в столице капитально отремонтировали 79 райотделов полиции, еще 20 зданий построили.

«В планах – продолжение работы, в том числе строительство еще 13 зданий райотделов внутренних дел», — добавил Собянин.

Прежде бескудниковские оперативники несли службу в 2-этажном строении 1965 года постройки на Селигерской улице. Его было недостаточно для работы более 200 человек, которые охраняли порядок в районе с населением в 80 тыс. человек.

Новое здание располагается на Бескудниковском бульваре. В 3-этажном здании есть помещения не только для работы, но и для учебы, тренировок и отдыха.