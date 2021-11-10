РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Юнармейцы школы №35 подмосковного Подольска провели игру в лазертаг на полигоне в Кузнечиках, сообщается в группе «ВПО «ВАРЯГ» МОУ СОШ № 35 Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы ВПО «Варяг» школы №35 Подольска провели тренировочную игру в лазертаг на полигоне «Мед.склады» в микрорайоне Кузнечики. Помогла в этом Подольская Федерация спортивного лазертага.

Организаторы подготовили сценарий, что позволило разнообразить игру, сделало ее более яркой и эмоциональной.

Лазертаг — это спортивно-тактическая командная игра. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата.