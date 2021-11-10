РИАМО - 10 ноя. 67 новых операционных столов поступили в больницы Московской области. Они позволят сделать работу хирургов удобнее, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Большая часть из них приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения РФ.

«Для проведения хирургических манипуляций мы поставили в наши медицинские организации операционные столы. Их основное преимущество в том, что они многосекционные и позволяют врачам зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента для проведения хирургического вмешательства», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что новое оборудование уже поступило в 24 медицинские организации и используется при проведении оперативного лечения.

В частности, новые операционные столы уже поступили в Озерскую, Ногинскую, Одинцовскую, Солнечногорскую, Щелковскую и другие больницы.