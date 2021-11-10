РИАМО - 10 ноя. Московская область вошла в число лидеров в России по уровню коллективного иммунитета от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%. Абсолютными регионами-лидерами являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, город Москва, Севастополь и Санкт-Петербург», — сказала Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны.

Она добавила, что доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 44,7%.

«Мною дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования, медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженности вакцинации», — уточнила Голикова.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 67,3%. По данным на 5 ноября, прививку первым компонентом вакцины сделали более 4 млн жителей Московской области, полностью вакцинацию прошли свыше 3,8 млн человек.

Ранее в регионе развернули инфекционный госпиталь для Covid-пациентов в парке «Патриот», Он позволит лечить пациентов с коронавирусом, не загружая обычные медицинские организации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>