РИАМО - 10 ноя. Московская область вошла в число лидеров в России по уровню коллективного иммунитета от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она добавила, что доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 44,7%.
«Мною дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования, медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженности вакцинации», — уточнила Голикова.
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 67,3%. По данным на 5 ноября, прививку первым компонентом вакцины сделали более 4 млн жителей Московской области, полностью вакцинацию прошли свыше 3,8 млн человек.
Ранее в регионе развернули инфекционный госпиталь для Covid-пациентов в парке «Патриот», Он позволит лечить пациентов с коронавирусом, не загружая обычные медицинские организации.
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