РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Свыше 26 тыс. детей в подмосковном Подольске занимаются в бесплатных объединениях дополнительного образования, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске работают 2 учреждения в сфере дополнительного образования детей и подростков: МУДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Дом детского творчества «Контакт».

В настоящее время на территории округа также функционирует 251 бесплатное объединение дополнительного образования. В них занимаются 26 473 ребенка. На сегодняшний день доля обучающихся, занятых в сфере дополнительного образования, составляет 91,4% – это 44 157 детей в возрасте от 5 до 18 лет.