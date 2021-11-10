РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Благоустройство пруда Коровка, расположенного в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, планируют завершить до конца ноября. Работы проходят в рамках региональной программы по инициативному бюджетированию, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с замглавы администрации Балашихи Михаилом Объедковым, депутатом городского совета Ульяной Кондряковой и жителями провел рабочее совещание по вопросу сроков благоустройства территории пруда Коровка.

«Подрядная организация очистила пруд от ила, уложила специальный материал на дно и укрепила берега Коровки. В настоящий момент идет вкручивание свай под основание мостков и спуска к воде, а также обустройство дорожек вокруг водного объекта. По информации представителя подрядной организации, работы по благоустройству должны быть завершены до конца ноября», - сказал Ефимов.

Он попросил депутатов округа держать на контроле ход работ, а на новогодние праздники запланировать на обновленном водном объекте праздник для ребятишек с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В ходе встречи жители также попросили ускорить решение вопроса с оборудованием плоскостной стоянки на улице Струве.

«В пятницу выедем на это место вместе со специалистами, чтобы принять решение о возможности проведения данных работ», - пояснил Объедков.

Благоустройство пруда Коровка проходит в рамках региональной программы по инициативному бюджетированию. На реализацию проекта из областного и муниципального бюджетов, а также средств граждан направлено порядка 20 млн. рублей.