РИАМО - 10 ноя. Следственный отдел Люберец возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам коммерческой организации, работники компании не получали плату за труды более полугода, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с ноября 2020 года по июль 2021 года руководство коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство и реализация рыбной продукции, не производило выплату заработной платы и прочих законных выплат 10 сотрудникам.

В результате этого у компании образовалась задолженность перед работниками на сумму свыше 8 млн рублей.

Сейчас следствие проводит расследование ситуации, изучает документы организации и проводит допросы. Также правоохранителями принимается комплекс обеспечительных мер, направленный на выплату гражданам задолженности по заработной плате.