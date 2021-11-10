РИАМО - 10 ноя. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Малявина умерла в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Актриса скончалась еще 30 октября, но известно об этом стало только 10 ноября. В 2001 году Малявина потеряла зрение в результате травмы головы. Последние годы жизни актриса провела в пансионате для престарелых.

Валентину Малявину похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Малявина является заслуженной артисткой России, а список ее киноработ насчитывает 42 фильма. Наибольшую известность актриса получила за роли в таких картинах, как «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень» и «Осенние соблазны».