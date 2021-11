РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Военно-исторический фильм «Подольские курсанты», снятый в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», отобрали для показа в программе PIFF 2021 - Prague Independent Film Festival, сообщает киностудия «Военфильм».

Пражский фестиваль независимого кино - это ежегодный кинофестиваль, показы и мероприятия которого проходят в исторических кинотеатрах центральной Праги. Несмотря на то, что PIFF относительно новый кинофорум, в этом году он пройдет в 6 раз. Фестиваль уже успел собрать талантливых и выдающихся режиссеров со всего мира.

Основателем и директором кинофестиваля является кинорежиссер, пианист и композитор Диана Ринго (Diana Ringo). ​​​​​​​Гран-при фестиваля - «Золотой орел» (The Golden Eagle).

В официальной программе художественных фильмов PIFF 2021 (Official Selection) 5 картин: «Карантин» (Quarantine) режиссера Дианы Ринго - вне конкурса, «Подольские курсанты» (The Final Stand) режиссера Вадим Шмелева, «Лестница» (The Stairs) режиссера Питера «Драго» Тиманна, «Болото» (The Swamp) режиссера Эркки Перкиемяки, «Когда рассеивается туман» (When The Mist Clears) режиссера Дженгиза Дервиса.