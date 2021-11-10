РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 ноя. С начала года органы опеки и попечительства Щелкова устроили в замещающие семьи 49 детей-сирот, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье ведется активная работа по созданию новых приемных семей. Им оказывают материальную и консультационную поддержку. Так, будущие приемные родители могут обратиться за бесплатной помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей.

Всего в Московской области проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях.