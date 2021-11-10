РИАМО - 10 ноя. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилого фонда с главой городского округа Шатура Алексеем Артюхиным, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на встрече было подробно рассмотрено, как на территории муниципалитета выполняется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Также обсуждались механизмы расселения и необходимость выполнения целевых показателей этапа 2021-2022 годов в установленные сроки.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета.