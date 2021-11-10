РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 28 788 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

2 649 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 547 843 случая инфицирования. Скончались 9 296 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 477 977 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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