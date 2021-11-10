РИАМО - 10 ноя. Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что после 50 лет необходимо пересмотреть свой рацион питания. Следует исключить любой алкоголь, жареную и жирную пищу, сообщает Nation News.

«Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли», - рассказала Дюваль.

Соль в блюдах можно заменить на сухой чеснок и лимонный сок, они полезнее для организма. В рацион необходимо включить нерафинированные растительные масла, такие как оливковое или масло авокадо. Человек старшего возраста должен есть больше овощей, фруктов и зелени.

«Один день в неделе должен быть разгрузочным для желудочно-кишечного тракта, когда надо исключить все животные белки», - отметила Дюваль.

Он подчеркнула, что количество мяса необходимо сокращать, чередовать его с белой нежирной рыбой.