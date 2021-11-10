РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В доме №10 на улице Ленина в Подольске до конца ноября планируют отремонтировать подъезд, там запланированы большие покрасочные работы, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

По обращению жителей дома №10 на улице Ленина в микрорайоне Красная Горка Кулев провел выездную встречу совместно с представителем управляющей компании РЭО Дмитрием Сергеевым. Вместе они осмотрели подъезд.

Ремонтные работы в подъезде начнутся 16 ноября. Планируют покрасить потолок, стены, пандус для колясок, радиатор, деревянные двери. Завершить все должны 30 ноября.

Кулев взял вопрос ремонта на личный контроль.