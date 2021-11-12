РИАМО - 12 ноя. 12 ноября Сбербанку исполнятся 180 лет. В свой день рождения банк рассказывает истории успеха своих крупнейших клиентов. В этот раз прошла встреча с председателем совета директоров «Московской кофейни на паяхъ» Сергеем Егоркиным.

— Сергей, расскажите, как Вам пришла идея о запуске кофейного производства в России?

— С начала 90-х годов мы были крупнейшим дистрибьютером кофе на российский рынок, а в 1993 г. получили первый кредит от Сбербанка на сумму 100 тысяч долларов на финансирование операций, связанных с закупкой растворимого кофе. Спустя некоторое время мы поняли, что собственное производство будет для нас более прибыльным, и с 1995 г. начали поиски потенциальных поставщиков оборудования.

— Сколько времени ушло на реализацию этого проекта? С какими сложностями вы столкнулись?

— К 1998 г. у нас было заключено соглашение о поставке оборудования и достигнуты договоренности о финансировании со Сбербанком, однако в связи с экономическим кризисом финансирование строительства первой очереди проекта было открыто только в 2002 г., а запуск первой очереди завода состоялся в 2004 г. Это был первый завод по производству сублимированного растворимого кофе не только в России, но и во всей Восточной Европе.

пресс-служба «Московской кофейни на паяхъ»

— Какие объемы производства тогда были у завода, и насколько они увеличились сейчас?

— Изначально мы выпускали 6 тонн растворимого кофе в сутки, с последующей модернизацией первой линии в 2010-2011 гг. мы увеличили объемы до 8 тонн в сутки. Сейчас мы понимаем, что можем продавать еще больше, поэтому к концу 2021 года мы планируем запустить вторую линию, объемы производства которой составят более 10 тонн в сутки. Таким образом, к началу следующего года мы хотим достичь объема более 18 тонн растворимого кофе в сутки.

— Помимо широкого ассортимента кофе, завод выпускает сублимированный цикорий с экстрактами черники, шиповника, женьшеня. В чем уникальность этого продукта? Насколько он востребован сегодня у покупателей?

— В последнее время мы наблюдаем высокие темпы роста продаж цикория. За два года объем сбыта увеличился в семь раз. Мы связываем рост интереса к этому продукту с возрастающей популярностью здорового питания.

— А какие сорта кофе сейчас пользуются наибольшим спросом у покупателей?

— Как правило, это арабика, которая отличается меньшей крепостью, но большим ароматом. Однако все зависит от вкусовых предпочтений, кому-то больше нравится робуста, которая содержит большее количество кофеина.

— Сегодня Сбербанку исполняется 180 лет. Что Вы ему пожелаете на день рождения?

— Меня восхищает скорость, с которой движется Сбербанк. Это и скорость принятия решений, и появление новых сервисов, которые значительно экономят время клиента. Мое пожелание – сохранять динамику, которую набрал банк, не сбавлять оборотов, развивать новые удобные сервисы для клиентов.