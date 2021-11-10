РИАМО - 10 ноя. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественное онлайн-мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, на котором поздравил полицейских с профессиональным праздником и отметил успехи коллег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В рамках мероприятия министр внутренних дел отметил присвоение специальных званий высшего начальствующего состава нескольким главам территориальных органов и сотрудникам центрального аппарата МВД России, а также поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия.

«Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка», - сказал Колокольцев.

Также он отметил успехи отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии.

Также на мероприятии были объявлены лауреаты премий МВД в 5 номинациях и победители ежегодных конкурсов ведомства «Открытый взгляд» и «Доброе слово». Полный список победителей опубликован на сайте «МВД Медиа».