РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Балашихе 17 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! 17 ноября с 11:00 до 12:00 будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения с практическим перехватом телевизионного канала 360 и передачей заставки, «бегущей строки» и речевого сообщения «техническая проверка», – говорится в сообщении.

Жителей призвали соблюдать спокойствие и заниматься повседневными делами.

Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54, 8(498)662 43-58, 8(495)524-41-12.