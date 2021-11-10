РИАМО - 10 ноя. Операционный директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory Регина Цвырова объяснила ввод платных подписок в Instagram попыткой компании Meta возместить убытки из-за изменений в политике Apple, сообщает Газета.ru.

Изменения касались сбора данных пользователей.

«Эта инициатива позволит компенсировать колоссальные убытки от ограничения сбора данных IDFA», — отметила Цвырова.

Identifier for Advertising — это идентификатор, долгое время контролировавший подбор рекламы, подходящей конкретному пользователю. С недавних пор пользователи могут его отключить.

«Теперь компания вынуждена искать новые способы заработка. Facebook, в отличие от Google и Apple, не производят собственные устройства, тем самым теряя возможность выйти на офлайн-рынок», - объяснила Цвырова.

Компания планирует использовать тот же принцип, который уже работает на YouTube.