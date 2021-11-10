РИАМО - 10 ноя. В среду в Видном, на территории УМВД России по Ленинскому округу, состоялось торжественное открытие аллеи памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

В мероприятии, приуроченном ко Дню полиции, приняли участие сотрудники и ветераны МВД, представители органов местного самоуправления, общественных организаций и духовенства.

Инициатива создания памятника принадлежит совету ветеранов органов внутренних дел Ленинского округа. На одной из стел мемориала увековечены портреты Эдуарда Кадырова и Николая Поручикова - сотрудников уголовного розыска, погибших в горячих точках Северо-Кавказского региона России в 2001 и 2011 годах соответственно. На вторую стелу нанесены имена 21 милиционера Ленинского района – участника Великой Отечественной войны.

«Полицейские Ленинского округа всегда достойно несли свою службу, проявляя при этом лучшие профессиональные и нравственные качества. Поздравляю ветеранов, личный состав и руководство УМВД по Ленинскому округу с профессиональным праздником. Благодарю за добросовестный труд и верность служебному долгу», - подчеркнул глава муниципалитета Алексей Спасский.