РИАМО - 10 ноя. Постановлением мэра Москвы Сергея Собянина утвержден проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино на севере столицы. Его площадь составит 100 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Территория, где планируется возвести жилые дома, находится между Коровинским шоссе, Базовской улицей, Проектируемым проездом №4389, путями Октябрьской железной дороги, улицами Маршала Федоренко, Бусиновская Горка и Ижорской.

В настоящее время на этом участке размещены старые неиспользуемые строения, часть из которых снесут.

В новом ЖК предусмотрено около 1,6 млн квадратных метров недвижимости, из которых 656,6 тыс. «квадратов» - жилье. Также в квартале планируется построить детские сады на 750 мест, 2 школы на 1,7 тыс. детей, гаражи более чем на 4 тыс. мест, офисы и магазины.

Прилегающую улично-дорожную сеть реконструируют, сделают велодорожки, установят 12 новых остановок.

Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 13,6 тыс. человек и 12,8 тыс. рабочих мест. ​