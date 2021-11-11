Государственное имущество должно служить региону и вносить свой вклад в его развитие, в том числе экономическое и даже духовное. Так считает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. По ее словам, создание новых онлайн-сервисов упрощает предоставление услуг, создает благоприятную среду для взаимодействия жителей с властью по самым разным вопросам. Какие электронные услуги, связанные с земельными участками, самые популярные у жителей региона, какой доход принесли бюджету сделки с областной недвижимостью и какие объекты вернут Русской православной церкви, Наталья Адигамова рассказала в интервью РИАМО.

— В сентябре в сервисе «Личный кабинет арендатора» появилась возможность онлайн-оплаты аренды имущества. Расскажите о сервисе, чем он может быть полезен?

— В Подмосковье более 100 тысяч арендаторов муниципальной и государственной земли, для которых мы сделали удобный сервис — «Личный кабинет арендатора». Он позволяет арендатору в онлайн-режиме получать информацию о своих объектах. В личном кабинете хранится информация по каждому договору аренды: номер и дата договора, срок его действия и оплаты арендных платежей, кадастровый номер объекта и другая информация. При необходимости через личный кабинет арендатор может связаться с арендодателями - сотрудником органа местного самоуправления Подмосковья или министерством имущественных отношений Московской области по любым возникающим вопросам.

Недавно мы добавили функцию онлайн-оплаты арендных платежей с помощью банковских карт. Пока мы реализуем эту возможность с Газпромбанком, но в планах на ближайшее время — создать возможность онлайн-оплаты услуг через банковские приложения и другие крупные банки. «Личный кабинет арендатора» доступен на портале arenda.mosreg.ru. Теперь регистрация в личном кабинете арендатора стала еще удобнее - получить аккаунт можно через учетную запись портала «Госуслуги».

— Сколько электронных услуг, связанных с землей, предоставили в Подмосковье с начала года? Какие из них самые востребованные?

— Сейчас на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) доступны 34 услуги, связанные с землей и имуществом. При этом 23 из них — муниципальные, то есть их предоставляют органы местного самоуправления. Остальные 11 — областные, их предоставляет наше министерство. Всего же с начала года заявителям в Подмосковье предоставили более 150 тысяч электронных услуг по земле.

Сейчас наиболее популярна услуга перераспределения земельных участков, ее предоставили более 39 тысячам заявителей. Второй по популярности стала выдача разрешений на размещение объектов на земельных участках. Ею воспользовались 22 тысячи заявителей. Кроме того, востребованными остаются услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков в аренду и собственность, а также предоставлению земли. За последний месяц заявителям предоставили более 17 тысяч услуг по оформлению земли в регионе.

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— Какие еще полезные сервисы появились в этом году?

— В этом году мы запустили два важных сервиса, которые помогают людям получить информацию о недвижимости.

Первый — «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области». С его помощью заявитель может рассчитать плату, чтобы заранее узнать, какие расходы ему предстоят, если он хочет изменить вид разрешенного использования своей земли на тот, который разрешает жилищное строительство на участке. После получения информации о предстоящих затратах заявитель принимает решение и может осуществить платеж по реквизитам, которые придут вместе с расчетом платы. Далее придет уведомление об оплате, и после этого можно обратиться в Росреестр для реализации необходимых изменений. За три месяца работы сервиса плату за изменение вида разрешенного использования земли через электронный сервис рассчитали и оплатили процедуру собственники 247 земельных участков на территории Московской области. В бюджет региона поступили более 27,7 миллиона рублей. Услуга доступна на портале РПГУ.

Теперь расскажу про еще один сервис - предпроверка земельного участка перед обращением за выкупом или перераспределением земли. Это очень полезная функция. Она дает возможность гражданам проверить участок на оборотоспособность, то есть выяснить возможные ограничения при предоставлении участка в собственность или его перераспределении до подачи заявления на услугу. Мы вывели сервис в две наиболее популярные услуги по земле: предоставление земельного участка в собственность без торгов и перераспределение земельных участков. С начала 2021 года за услугой по предоставлению земли в собственность обратились свыше 9,3 тысячи заявителей, а за перераспределением — более 28 тысяч.

Сервис позволяет узнать ограничения в режиме онлайн — больше не надо ждать 15 рабочих дней. При заполнении заявления на портале РПГУ пользователь узнает о возможных причинах отказа в предоставлении услуги: например, в ней могут отказать, если заветный участок пересекается с одной из ограничивающих зон. В услуге по перераспределению земель такую же информацию можно получить, указав координаты образуемого земельного участка. За пять месяцев сервисом предпроверки воспользовались более 20 тысяч граждан. 15,5 тысяч из них — в рамках услуги по перераспределению земель, остальные — при обращении за выкупом участка.

— Какой доход в бюджет принесла в этом году аренда и продажа объектов муниципального имущества?

— Более 14,4 миллиарда рублей поступило в бюджеты городских округов Подмосковья от продажи и аренды муниципальной недвижимости и неразграниченной земли за девять месяцев 2021 года. Это на 3,1 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажа и аренда земельных участков и имущества муниципальной и государственной собственности — основа пополнения бюджета. Еще это способ вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот и заставить ее работать. По итогам девяти месяцев работы органы местного самоуправления выполнили более 80% годового плана. Поступления от аренды земли и имущества в бюджеты составили 11,1 миллиарда рублей, а от продажи земли и имущества — 3,3 миллиарда рублей.

Хорошие показатели по выполнению плана обеспечили такие городские округа, как Одинцовский — 1,26 миллиарда рублей, Балашиха — 1,24 миллиарда рублей, Красногорск — 1 миллиард рублей и другие. По итогам 2020 года в бюджеты городских округов поступило 15 миллиардов рублей.

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— Какие значительные объекты областного имущества удалось реализовать?

— С начала года в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества реализовано 15 имущественных лотов областной собственности. Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 440 миллионов рублей, а от приватизации пакетов акций — более 1 миллиарда рублей. Самыми значимыми для бюджета стали реализованные объекты недвижимости в Москве, которые ранее занимали ведомства правительства Московской области. Их освободили в связи с переездом в новые здания.

Так, в 2021 году реализовано здание по адресу: Средний Каретный переулок, дом 7, строение 1, где располагался ЗАГС Московской области. Кроме того, реализован объект культурного наследия по адресу: Верхняя Красносельская улица, дом 7, строение 1, который готовили к торгам более трех лет. Теперь новый владелец обязан проводить работы по сохранению объекта.

В этом году впервые в Московской области реализовали имущественные комплексы бывших пионерских лагерей, которые находились в разрушенном состоянии и вызывали недовольство жителей Подмосковья. Это комплекс имущества ДОЛ «Юность» в селе Комягино городского округа Пушкинский и детский оздоровительный лагерь в деревне Бутынь в Одинцовском городском округе.

Еще один значимый объект — территория бывшего военного городка в Дмитровском городском округе. Ее долгое время не использовали. В составе комплекса — 19 зданий и сооружений, расположенных на земельном участке 3,2 гектара.

Если говорить о продаже пакетов акций, то в этом году после более двух лет экспозиции реализован пакет акций АО «Московский областной дорожный центр» стоимостью 103 миллиона рублей. Также в бюджет поступили средства от продажи акций АО «Автовокзалы Московской области».

— Все больше зданий и земельных участков Подмосковья переходят в собственность Русской православной церкви. Сколько объектов передали РПЦ в 2021 году?

— Передача имущества и земельных участков религиозного назначения, находящихся в собственности Московской области, религиозным организациям — это наш вклад в культурное и духовное развитие региона. В советское время многие объекты религиозного назначения попали в государственную собственность, и их использовали для социальных и других нужд.

Однако религиозное имущество должно служить людям и их духовному развитию, поэтому правительство Московской области уже много лет ведет работу по высвобождению такого имущества и его возвращению религиозным организациям.

В этом году у нас состоялись три важные передачи имущества. Высвобождены и переданы здания Вознесенской Давидовой пустыни — мужскому монастырю в Чехове; Казанскому женскому монастырю в Егорьевске и Троицкому храму в селе Болтино в Мытищах. Кроме того, в этом году утвердили план высвобождения и передачи религиозного имущества, занимаемого областными учреждениями социальной сферы, который планируем осуществить к 2025 году.

В апреле Вознесенской Давидовой пустыни передали двухэтажное здание комплекса конного двора (1848-1889 гг.) в Чехове. Этот объект культурного наследия регионального значения передали мужскому монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет.

В сентябре мы завершили передачу колокольни и ограды с воротами и башнями Казанскому женскому монастырю в деревне Колычево городского округа Егорьевск. Каменную ограду с воротами и башнями построили в 1900 году, а здание колокольни — в 1895 году. Кроме того, Казанскому женскому монастырю до середины 2025 года передадут еще четыре монастырских объекта. Это будут объекты культурного наследия регионального значения: здание церкви Преображения Господня, келейный корпус, монастырская гостиница и баня-прачечная. Эти объекты занимают государственные бюджетные стационарные учреждения социального развития Московской области — пансионат «Егорьевский» и Колычевский психоневрологический интернат. Получатели социальных услуг интерната и пансионата переедут в новые здания. К концу 2024 года в деревне Полбино городского округа Егорьевск планируется строительство нового психоневрологического интерната на 300 мест, а также ремонт дополнительного здания площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, а в Королеве для престарелых и инвалидов построят дом-интернат.

В октябре мы передали три областных помещения общей площадью почти 180 квадратных метров Троицкому храму в селе Болтино городского округа Мытищи, где приход планирует разместить воскресную школу, мастерскую, трапезную и административный сектор.

Кроме того, с начала 2021 года согласовано предоставление религиозным организациям Русской православной церкви 51 земельного участка для развития приходов и строительства новых объектов в 26 городских округах Подмосковья общей площадью 23,1 гектара. Из них 10 согласовали и предоставили в собственность, а остальные перейдут в безвозмездное пользование.

На 34 участках уже находятся храмы, часовни, трапезные или другие объекты, которые используют для религиозных целей, на двух участках — в Зарайске и Балашихе — уже идет строительство храмов, на восьми планируется строительство религиозных объектов — храмов, часовен, воскресных школ. Семь участков пока пустые, их будут использовать для обеспечения комфорта прихожан.

Планируется строительство пяти новых храмов: в поселке Решоткино городского округа Клин, в деревне Бузланово и селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск, в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа и в городе Видное в Ленинском горокруге. В Богородском округе мужской монастырь - Николо-Берлюковская пустынь - планирует строительство часовни. Приходы храма Матроны Московской в Ногинске и Никольского храма в Подольске планируют построить на переданных участках воскресные школы.