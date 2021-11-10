РИАМО - 10 ноя. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы вечером в среду, к 20 часам загруженность снизится до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Стоит в пробках транспорт на проспекте Мира, Ленинградском проспекте, Люсиновской улице и на Серпуховском Валу.

В центре загружена Серебряническая, Софийская и Кремлевская набережные, Николоямская улица, Неглинная, Тверская улицы.

Начиная с 20 часов загруженность начнет снижаться, к 21 часу пробки будут оцениваться в 4 балла, а к 22:00 дороги будут свободны.