РИАМО - 10 ноя. Для маломобильных людей в 33 округах Подмосковья сделали доступными почти 150 маршрутов. В их числе автомобильные, пешеходные, водные и комбинированные трассы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Адаптированы для людей с ограниченными возможностями такие пешие прогулки, как история уездного города Богородск, экскурсия по институтской части города Дубны, обзорная экскурсия по центральной улице Егорьевска, «Серпуховское купечество», экскурсия по территории Дмитровского кремля, турмаршрут «День авиации в Жуковском», обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю.

Для туристов этой категории подойдет ряд автобусных экскурсий: обзорные по Павловскому Посаду, Химкам и Дмитрову, а также «История и современность округа Мытищи». В нескольких округах есть комбинированные адаптированные маршруты.

В исторической части города Зарайска, на территории площади Революции и улицы Красноармейской оборудована специальная автостоянка для маломобильных граждан, сделаны плавные спуски на пешеходных переходах.

Полностью оборудованы прогулочные зоны в усадебных парках «Абрамцево» и Кривякино. Широкие двери и пандусы установили на входах в музеи МВК «Путевой дворец», музей-заповедник «Усадьба Мураново», Бородинский музей-заповедник и другие культурные учреждения.

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