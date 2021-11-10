РИАМО - 10 ноя. С начала 2021 года Москомстройинвест провел 127 проверок застройщиков. Это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года (52 проверки), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«С начала 2021 года проведено 99 внеплановых документарных проверок, 28 – совместно с правоохранительными органами. Заметный рост числа проверок произошел в связи с тем, что в 2020 году из-за пандемии действовали ограничения в части контроля деятельности застройщиков», - рассказала председатель комитета Анастасия Пятова.

В прошлом году проверка могла быть инициирована только по строгим основаниям, плановые отменили еще в 2018 году.

Москомстройинвест концентрирует свое внимание на тех застройщиках, из-за деятельности которых создается потенциальный риск для дольщиков. Например, когда нарушается график строительства, поступают обращения граждан. Проблемные объекты стараются выявить на ранней стадии.