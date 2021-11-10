РИАМО - 10 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса московскому хлебозаводу «Фацер». Предприятие получит право на налоговые льготы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

После присвоения статуса предприятие будет платить налоги до 13,5% вместо 17%.

Компанию создали в 1891 году в Финляндии. Предприятие имеет 4 площадки в России. Три из них расположены в Петербурге, одна – в Москве.

Завод находится на северо-востоке города. Его построили в 1936 году. 16 лет назад компания «Фацер» выкупила пакет акций.

Завод расположен на участке 2,48 га. Там работают 705 рабочих. На заводе производят хлебобулочные изделия (формовой хлеб, батоны и подовые хлеба, сдобы) и замороженные продукты (тесто, багеты, лепешки, пиццу, рустикальные хлеба) под брендами Fazer и «Хлебный Дом».

Каждый день на предприятии пекут 144 тонны хлебобулочных изделий, а в месяц более 4 тонн.