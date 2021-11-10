РИАМО - 10 ноя. Требование навести порядок в сфере перевозки грузов озвучил главе Минтранса Виталию Савельеву президент России Владимир Путин. Поручение прозвучало в ходе совещания с членами правительства в среду, пишет газета «Известия».

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов», — сказал Путин.

Он отметил, что в дальнейшем может возникнуть нехватка и других вещей. В связи с этим необходимо навести в отрасли порядок. О результатах Савельеву поручено доложить премьер-министру Михаилу Мишустину.

Савельев заявил, что основные сложности с портовыми мощностями из-за нехватки флота сосредоточены в Приморском крае. Он предложил создать специальную госкомпанию, которая будет заниматься перевозкой важных грузов.