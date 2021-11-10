РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. «Водоканал» Подольска планирует приступить к усовершенствованию линейки умягчения питьевой воды в 2023 году, сообщается на сайте администрации округа.

В настоящее время у «Водоканала» имеются планы по усовершенствованию и расширению линейки методов умягчения питьевой воды. Например, уже разработан проект блока водоподготовки Деснинского водозаборного узла, который обеспечивает 60% объема питьевой воды, подаваемой в дома Подольска. Приступить к реализации проекта планируется в 2023 году.

Для проблемного ВЗУ «Залинейный» также разработан отдельный проект (над ним работало ЗАО НПК «Медиана-Фильтр»), который предполагает использование технологии нанофильтрации.

Но оба этих решения требуют централизованного финансирования из регионального или даже федерального бюджета не только на постройку, но и на дальнейшую эксплуатацию. После внедрения системы умягчения воды производительностью 2 тыс. куб. м/час методами нанофильтрации, ионообмена или обратного осмоса стоимость эксплуатации может составить от 40 до 56 млн рублей в год.