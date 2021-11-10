РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. За все время пандемии в Красногорске выявили 28 290 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 88 - за последние сутки, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявлено 2 649 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 547 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 296 человек. Выздоровели и выписались 477 977 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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