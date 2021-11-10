РИАМО - 10 ноя. Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 120 млн граждан, из них более 23 млн человек поучаствовали в ней онлайн, сообщает медиаофис переписи.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Пройти ее можно на портале госуслуг, на переписном участке или дома, ответив на вопросы переписчику.

В переписи уже приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов, депутаты, спортсмены, артисты и даже космонавты.

Участие в переписи важно, так как все полученные сведения позволят сделать более эффективными программы по социальной поддержке и улучшить качество жизни людей.

Онлайн-перепись продлили до 14 ноября, так как она пользуется большой популярностью.

Ранее управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области сообщало, что Москва и Подмосковье вошли в топ-10 регионов РФ с наибольшей долей переписанного населения.