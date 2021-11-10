РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В библиотеках Подольска начали проводить литературные часы и встречи в ходе Открытого фестиваля чтения «Достоевский. Время. Мы», он продлится до 24 ноября, сообщают организаторы фестиваля.

2021-й – год юбилея Федора Достоевского. 11 ноября весь читающий мир празднует 200-летие писателя. В этот день по новому стилю в 1821 году в Москве родился Достоевский – один из самых глубоких писателей по изучению внутреннего мира человека и непростой для чтения классик литературы.

Библиотеки Подольска проводят Открытый фестиваль чтения «Достоевский. Время. Мы». Это хороший повод посетить литературные тематические встречи, перечитать и открыть заново для себя творчество Достоевского.

11 ноября с 11:00 до 17:00 в Центральной детской библиотеке на Революционном проспекте, 32/34 в рамках Дня писателя пройдут мероприятия «Достоевский детям». В библиотеке №14 на ул. Большой Зеленовской, 50 с 12:00 до 16:00 можно будет послушать чтение вслух романа Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Узнать подробнее о мероприятиях в библиотеках можно в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».