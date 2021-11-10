РИАМО - 10 ноя. С 15 по 26 ноября управление Роспотребнадзора по Московской области устраивает горячую линию, на которой проконсультирует жителей насчет такси и каршеринга, сообщается на сайте ведомства.

Чаще всего каршерингом пользуются для недолгих поездок по городу. Для того чтобы арендовать автомобиль, нужно зарегистрироваться в сервисе каршеринговой компании, но не все знают, как сделать это правильно.

К примеру, некоторые фирмы не позволяют пользоваться авто в коммерческих целях или возить пьяных людей.

Также можно получить штраф, если испачкать салон автомобиля.

Эти и другие нюансы можно будет уточнить на горячей линии. Задать вопросы можно по телефону 8(498)684-48-03.