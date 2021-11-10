РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Специалисты «Водоканала» подмосковного Подольска контролируют качество питьевой воды в округе, сообщается на сайте администрации округа.

На чрезмерную жесткость питьевой воды жители Подольска жалуются довольно часто. Подольско-Мячковский водоносный горизонт, который является для округа основным, богат солями жесткости —это природная особенность местной воды, которая безопасна для здоровья. Однако муниципальный «Водоканал» качество питьевой воды контролирует и делает все возможное, чтобы вода соответствовала всем требованиям санитарных правил.

В Подольске имеется несколько станций и узлов, подающих в городские сети очень жесткую воду. Но их немного, и объем этой воды не превышает 8,7% от общего водопотребления. В настоящее время предприятие использует технологию смешивания, то есть к жесткой воде добавляется более мягкая, и тем самым концентрация солей приводится к нормативу.

Так, летом на ВЗУ «Залинейный» и «Деснинский» по заказу «Водоканала» сотрудники ЗАО НПК «Медиана-Фильтр» провели пилотные испытания динамической системы умягчения воды. Кроме того, за летний сезон «Водоканал» привел в порядок старые и внедрил новые системы водоподготовки на ВНС «Товарная», водозаборных узлах «Сынково», «Романцево», «Александровка», «Быково», «Поливаново», «Валищево», «Львовский», «Молодежный».