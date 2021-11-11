200 лет со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского отмечают в России 11 ноября. Обозреватель РИАМО выяснила, как хорошо знают творчество классика пассажиры станции метро «Достоевская», и задала жителям столицы несколько каверзных вопросов.

Полина, 28 лет:

«Величайший русский писатель, философ. Я в 12 лет очень увлеклась Достоевским и постаралась прочитать все его крупные произведения. И «Братья Карамазовы», и «Идиот». А «Бесы» меня особенно впечатлили, поэтому моя любимая гравюра, рисунок на этой станции — это как раз «Бесы» и сцена убийства Шатова, в свое время она меня очень сильно поразила».

Пытаясь подловить пассажирку, мы спросили, в каком году Достоевский написал роман «Мертвые души». Однако девушка на провокацию не поддалась и ответила, что это произведение Гоголя.

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Андрей, 39 лет:

«Да не особо много я знаю о нем. Ну, смотрел фильмы, сериалы по книгам, которые он написал. «Преступление и наказание», по-моему, читали в школе. «Идиот», по-моему, он написал. Это настольная книга каждого советского офицера — это я где-то в сериале услышал».

На вопрос про «Мертвые души» пассажир ответил: «Это, по-моему, Гоголь».

Алексей, 32 года:

«Знаю, что он жил в Петербурге, до сих пор там его мемориальные квартиры. Написал великие романы: «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы». Недооцененные молодые романы его, начальные рассказы, тот же самый рассказ «Бобок», который никогда не ставили. Можно целый ряд перечесть».

На провокацию с «Мертвыми душами» молодой человек не поддался.

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Дмитрий, 17 лет:

«Я сейчас в 11-м классе, готовлюсь к сочинению, и там одно из направлений как раз в честь двухсотлетия Достоевского. Через 20 дней мы пишем. А так поверхностно знаю, читал «Преступление и наказание».

На вопрос, почему старушки больше не сдают квартиры людям по имени Родион, молодой человек ответил с юмором: «Возможно, потому что есть шанс, что Родион убьет бабушку?»

Однако вопрос о дате написания романа «Мертвые души» в контексте творчества Достоевского старшеклассника не смутил: он ответил, что не помнит год, и добавил: «Может быть, 150–200 лет назад».

Дмитрий, 44 года:

«Родился в Москве и умер в Петербурге, написал много романов: «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Идиот», «Игрок», «Подросток».

На вопрос о том, в каком произведении Достоевский спрятал мышку, Дмитрий ответил уверенно: «В фамилии главного героя в «Идиоте» – Мышкин».

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Елена, 60 лет:

«Он был очень, знаете, такой, как сейчас говорят, просветленный. Он эти романы писал не из головы, а получал информацию, как мне кажется, потоком. Все сейчас читают и говорят, что так написать нельзя, просто придумать это нельзя. Он был гениальным!»

А вот на каверзный вопрос о спрятанной мышке женщина ответить не смогла.

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