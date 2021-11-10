РИАМО - 10 ноя. Среди вещей, забытых пассажирами ЦППК в 2021 году, есть пластинки Владимира Высоцкого, бутылки тархуна и статуэтка жирафа, сообщает пресс-служба компании.

Всего с начала года около 300 забытых вещей были найдены в поездах компании. Чаще всего это головные уборы, портфели, пакеты, кошельки, зонты.

Виниловые пластинки известного музыканта оставил коллекционер, при этом они весьма редкие. Еще один пассажир оставил 6 бутылок тархуна, а статуэтку жирафа нашли на багажной полке.

В случае находки бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.