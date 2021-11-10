РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Жителям подмосковного Красногорска напомнили правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Сотрудники администрации при помощи трафарета и краски в среду нанесли надписи-напоминания «Посмотри по сторонам» для пешеходов перед переходом с ул. Железнодорожной на ул. Заводскую.

1 ноября в 23:15 вблизи станции МЦД Опалиха под колеса поезда попал человек, спасти которого не удалось. Причиной травмирования со смертельным исходом стало несоблюдение правил безопасности в зоне движения поездов.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.

Категорически запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации, переходить через пути перед близко идущим поездом и менее чем за 10 минут до прохода скоростного поезда, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки, ходить по железнодорожным путям и проходить вдоль них ближе 5 м от крайнего рельса.

Heльзя использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути.